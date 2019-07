Sanremo, giovane distrugge la porta del commissariato e insulta i poliziotti: arrestato

Sanremo È quanto accaduto nei giorni scorsi quando un ragazzo torinese, classe ’94, V.A. in forte stato d’agitazione, si è presentato alle prime luci dell’alba presso il Commissariato di Sanremo con delle valige.

Il giovane, chiedendo aiuto, si è rivolto agli agenti che gli hanno aperto il cancello d’ingresso, chiedendogli i documenti per identificarlo.

Appena consegnato il documento, senza motivo alcuno, è andato e in escandescenza colpendo più volte e con molta violenza il vetro blindato del corpo di guardia del Commissariato di P.S., proferendo frasi minacciose e oltraggiose nei confronti dell’agente in servizio del tipo «sbirri di merda, poliziotti di merda vi ammazzo tutti».

Il ragazzo, continuando a minacciare ed ad inveire contro il poliziotto, ha iniziatoa a sferrare calci e pugni, danneggiando la porta di ingresso automatica del Commissariato e provocandone, infine la rottura.

Per riportare alla calma la situazione è intervenuta, entrando da un ingresso secondario considerata la rottura della porta principale, l’equipaggio della Squadra Volante che è riuscita con non poca fatica, a immobilizzalo.

Vani i tentativi di intavolare alcuna trattativa, considerato che il giovane si è accanito accaniva anche nei confronti dei poliziotti da poco intervenuti, costringendoli ad arrestarlo.

Danneggiamento aggravato, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale ed interruzione di pubblico servizio sono i reati contestati e convalidati dal Giudice che, all’esito dell’udienza, ha disposto nei confronti del ragazzo il divieto di dimora nel Comune di Sanremo.

V.A., infatti, con precedenti per reati concernenti il patrimonio, rapina aggravata, furto in appartamento, furto con strappo, nonché per reati contro la famiglia, non aveva alcun motivo per permanere nel territorio ligure, si è allontanato verso il Piemonte.