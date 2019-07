Sanremo, giallo sulla morte di una anziana in via Pietro Agosti

Sanremo. E’ giallo sulla morte di un’anziana donna, trovata senza vita dal figlio nel proprio appartamento di via Pietro Agosti, la sera del 30 giugno. Nell’abitazione c’era anche il marito della donna, per il quale è stato necessario l’intervento del personale sanitario del 118 e di un’ambulanza.

I due anziani coniugi, entrambi ultraottantenni e malati, da tempo vivevano separati. La donna in casa, il marito in una struttura apposita. Ma spesso i figli si recavano a prendere il padre per portarlo a casa e ricongiungere così la famiglia.

Cosa sia accaduto quella sera resta al momento è un mistero. Per risolverlo, il magistrato ha disposto l’autopsia sulla salma dell’anziana. Tra le ipotesi, non è da escludere che la donna abbia deciso di farla finita. Al momento, però, non si hanno certezze. Solo la perizia del medico legale e gli accertamenti compiuti dalla polizia potranno dare risposte certe.