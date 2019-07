Sanremo. Per la sesta volta nella sua carriera, l’atleta sanremese Fabrizio Pertile è campione italiano nel salto in lungo. Con un risultato di 6 metri e 25 centimetri ottenuto a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, ha staccato di oltre mezzo metro il secondo classificato.

«E’ stata una gara molto difficile caratterizzata dall’estremo caldo, a oltre 38 gradi – ha commentato il campione – Ho avuto i crampi ai polpacci dal primo all’ultimo salto; ho dovuto modificare la rincorsa per riuscire a concludere la gara avrei voluto saltare molto di più ma sono soddisfatto ugualmente in queste condizioni ho fatto il massimo possibile».

Il suo risultato, 6 metri e 25 è stata la miglior misura di tutte le categorie master della manifestazione nel salto in lungo. Nella seconda giornata, sabato, è anche arrivata la medaglia d’argento nel salto in alto, con 1 metro e 72; medaglia d’oro sfiorata a 1 metro e 78, sbagliato di pochissimo. Nel pomeriggio è arrivata anche un’altra ottima prestazione con l’oro nel salto triplo, specialità che ha visto Pertile imporsi ancora con 12 metri e 46 centimetri, stabilendo il nuovo record ligure master e vincendo il suo settimo titolo italiano.

Al termine della gara, il sanremese si è dichiarato «molto soddisfatto di questi campionati italiani master 2019». I tanti sacrifici e allenamenti sono stati ampiamente ripagati con due ori e un argento: «Non potevo chiedere di più ora voglio solo riposarmi qualche giorno e poi riprenderò la preparazione in vista dei Campionati Europei Master di Jesolo dove gareggerò e proverò a portare a casa una medaglia nel salto in lungo con la maglia azzurra».

I due titoli vinti, Pertile ha voluto dedicarli «a Massimino, il custode della pista di atletica di Sanremo prematuramente scomparso a cui noi atleti eravamo tutti molto legati era sempre il primo a complimentarsi quando vincevo una persona di una gentilezza ed umanità incredibile ci manca davvero molto».