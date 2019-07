Sanremo, evasione, droga e guida in stato di ebrezza: nella notte due denunce

Sanremo. Con l’avvento della stagione estiva e il conseguente afflusso dei turisti nella Riviera di Ponente, il comando compagnia Carabinieri di Sanremo ha intensificato i servizi esterni di controllo del territorio – anche con il supporto delle C.I.O. (Compagnie di Intervento Operativo) – al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza per i cittadini consentendo

loro di godere le vacanze in serenità.

La decisione ha portato ad importanti risultati operativi con diversi arresti e denunce espletate nelle scorse settimane per reati in materia di stupefacenti e delitti contro il patrimonio. La scorsa notte, una pattuglia della stazione di Sanremo ha denunciato un italiano 46enne, sottoposto agli arresti domiciliari, per il reato di evasione. L’uomo è stato fermato a bordo della propria autovettura mentre si aggirava – in piena notte – nelle vie limitrofe alla propria abitazione tuttavia sprovvisto di autorizzazione ad allontanarsi. Una volta fermato, ha provato a giustificarsi asserendo di essersi recato in ospedale per un malore anche se del suo accesso al Pronto Soccorso non vi è traccia. Sottoposto a perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di una dose di marijuana e contestualmente segnalato alla Prefettura di Imperia quale assuntore di stupefacenti.

Un’ora più tardi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti a Taggia dove alcuni automobilisti avevano segnalato un’auto che marciava a folle velocità sulla SS1 Aurelia. Rintracciata, la vettura è stata fermata e

l’autista, un moldavo 21enne, sottoposto ad alcoltest è risultato positivo con un tasso alcolemico di 2,18g/l, ben al di sopra il limite consentito per legge. Per il giovane è scattato il deferimento penale all’A.G. nonché il sequestro amministrativo del veicolo ed il ritiro della la patente di guida.