Sanremo. Estate in musica con l’Orchestra Sinfonica. Questa mattina la Fondazione, di cui il Ministero per il terzo anno consecutivo ha aumentato il contributo, ha presentato il ricco calendario di eventi che accompagnerà le serate estive di residenti e turisti.

Dopo il successo degli anni passati, location prescelta sarà ancora una volta il parco di Villa Ormond. Con l’ambizione di incontrare l’interesse di un pubblico sempre più ampio, anche in questo 2019 il direttore artistico e stabile, il maestro Giancarlo De Lorenzo, ha proposto un programma variegato e di alto livello, di cui il direttivo nonché il sindaco Alberto Biancheri gli assessori Alessandro Sindoni (Turismo) e Silvana Ormea (Cultura) sono particolarmente soddisfatti.

Novità, tutti i concerti della stagione saranno preceduti da un “Apericena con gli artisti” (a partire dalle 20.15 e fino a 5 minuti prima del concerto). L’iniziativa è compresa nel biglietto di ingresso ed è frutto della collaborazione dell’Orchestra Sinfonica con Villa Ormond Events e AdHoc Catering and Banqueting.

Dalla sinergia con l’organizzazione che si occupa degli eventi della storica residenza di corso Cavallotti, inoltre, sabato 13 luglio, a partire dalle 18, gruppi cameristici della Sinfonica porteranno in scena fra i giardini della villa lo spettacolo musicale itinerante “Il profumo delle note”.

Ma prima, gran debutto della stagione estiva giovedì 11 luglio con “Le più belle canzoni del Festival di Sanremo”. Un grande inizio che vedrà i professori diretti da un habitué, il maestro Roberto Molinelli che si avvarrà della voce nostrana di Monia Russo, cantante e vocal coach di indubbio talento, già interprete di numerosi concerti per l’Orchestra sanremese (ore 21.30)

Dopo “Il profumo delle note”, gli appuntamenti, tutti con inizio alle 21.30, proseguiranno: il 18 luglio con “Viaggio in America” (direttore Giuseppe Lanzetta); il 25 luglio, “Il musical, parte seconda” (direttore Giancarlo De Lorenzi, vocalist Clarissa Vichi); il 1° agosto, “Ouverture ed aire del melodramma italiano” (direttore Alfredo Sorichetti, solisti finalisti del Concorso lirico internazionale AnitaCerquetti”). L’8 agosto la Sinfonica sarà protagonista sul palco dell’Ariston in “Cinecittà incanta Hollywood” (direttore Fabio Frizzi); mentre il giorno 22 su quello del Teatro dell’Opera del Casinò per lo spettacolo “La forza della musica italiana” (direttore Vincenzo Campagnoli, vocalist Luisa Corna).

Sempre la casa da gioco, dal 10 al 15 settembre ospiterà la prima edizione del concorso pianistico Russian piano music international competition, realizzato in collaborazione con il Premio pianistico internazionale Scriabin.

L’assessore Guardo la Sinfonica con molta attenzione, sono felice di questi eventi che si tengono in una location bellissima, il parco di villa ormond è diventato di una suggestione unico sapere che vi si esibirà la Sinfonica.

via ufficiosa terzo anno consecutivo il ministero aumenterà il contirbuto alla sinfonica