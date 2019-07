Sanremo, donna investita a Bussana: si alza in volo l’elisoccorso

Sanremo. Una donna è stata investita Bussana nel pomeriggio di oggi a Bussana, sull’Aurelia, all’altezza del supermercato Carrefour

Sul posto è subito intervenuti un equipaggio del 118, un’ambulanza della Croce Rossa Sanremo e gli agenti della polizia municipale, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Si è alzato in volo anche l’elisoccorso Drago, proveniente da Genova he ha trasportato la donna in codice rosso di massima gravità al Santa Corona di Pietra Ligure