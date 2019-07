Sanremo, divieto di transito e di sosta in piazza San Siro per i festeggiamenti patronali

Sanremo. In occasione dei festeggiamenti patronali vi sarà divieto si transito e di sosta in piazza San Siro il 5 e il 6 luglio al fine di garantire l’incolumità delle persone e la sicurezza della circolazione.

In piazza San Siro, arco della canonica che collega San Siro a Piazza Siro Carli, vi sarà divieto di transito ai pedoni dalle 14 alle 24, in piazza Eroi Sanremesi (Rampa ex Savarin) e divieto di transito e di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli dalle 15 alle 24.

Sono derogati al divieto di transito i veicoli per operazioni di carico e scarico necessari allo svolgimento della manifestazione, i titolari di posto privato per ricoverare i veicoli, debitamente

autorizzati, e i veicoli in servizio di polizia, soccorso, emergenza e Amaie Energia.