Sanremo. Sono decine gli ettari di bosco bruciati nel devastante incendio divampato ieri sera nell’entroterra matuziano, tra Coldirodi e il centro di Sanremo, in località Gozo Superiore. Sul caso, i carabinieri forestali indagano per incendio doloso. Le fiamme, infatti, sarebbero partite da due roghi distinti, lontani circa 50 metri l’uno dall’altro.

Testimoni, inoltre, hanno affermato di aver visto alcune persone nelle vicinanze del luogo in cui, pochi istanti dopo, sono divampate le fiamme.

Gli investigatori stanno visualizzando i filmati delle telecamere presenti nell’area, per risalire ai colpevoli.

Per spegnere l’incendio, ed evitare che il fronte fuoco minacciasse le abitazioni, una ventina di vigili del fuoco ha lavorato tutta la notte insieme a 25 volontari anticendio. A dar manforte alle squadre a terra, questa mattina hanno operato anche elicotteri, che hanno effettuato diversi lanci di acqua.