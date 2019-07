Sanremo, Daniele Ventimiglia e Federica Cozza (Lega) in visita alla struttura per anziani “Casa Serena“

Sanremo. I consiglieri della Lega Daniele Ventimiglia e Federica Cozza in visita alla struttura per anziani “Casa Serena“: «Casa Serena è una struttura di eccellenza che va ancora di più sostenuta. Bene chi permette di introdurre animali in struttura, incivile chi non lo consente. Prepareremo visite a sorpresa per garantire qualità e servizi ai nostri anziani e bimbi e denunceremo chi non fa il proprio dovere Sanremo».

Questa mattina il capogruppo Ventimiglia e la consigliera Federica Cozza si sono recati in visita presso la struttura di Casa Serena al fine di verificarne gli standard di qualità dei servizi e della gestione più in generale.

Daniele Ventimiglia: «i servizi svolti in favore degli anziani, dei bambini e dei più deboli devono sempre avere la massima attenzione e impegno da parte di tutti, il nostro gruppo consiliare sarà sempre attivo in tal senso, oggi abbiamo visitato, con la collega Federica Cozza che è esperta nel settore, Casa Serena per verificarne la gestione e i servizi ed eventualmente portare all’amministrazione consigli e richieste per migliorarli».

Accompagnati dal direttore della casa di riposto Michele Anselmo i consiglieri hanno visitato tutta la struttura. «Abbiamo trovato – spiega Federica Cozza – una struttura gestita in modo ottimale, dal punto di vista dell’igiene,

dell’organizzazione e delle attività di intrattenimento, il personale è professionale e ho notato con vero piacere che la struttura ha in dotazione la Tecar-terapia a fini riabilitativi e una stanza Snoezel all’avanguardia per la cura di pazienti con problemi cognitivi. Inoltre la vera sorpresa è stata la possibilità di introdurre animali in struttura, vero segno di civiltà e di sensibilità verso chi come gli animali possono solo portare giovamento agli ospiti».

La prima visita del gruppo consiliare Lega Sanremo si è svolto in modo condiviso con la struttura e con soddisfazione da ambo le parti per l’ottimo livello dei servizi. «Programmeremo altre visite nelle strutture della città per verificare servizi e gestione, lo faremo – aggiungono i consiglieri Ventimiglia e Cozza – anche senza preavviso od ogni ora del giorno o della notte per consentire una verifica realistica dello stato dell’arte e aiutare coloro che avessero bisogno di sostegno dal comune di Sanremo e denunciare senza indugio chi invece eventualmente non fa il proprio dovere nei confronti dei nostri nonni e dei nostri bambini, a tal fine siamo disponibili anche a ricevere segnalazioni da ospiti e parenti. La visita a casa Serena ci ha lasciato soddisfatti».