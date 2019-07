Sanremo, coppia si separa e il cagnolino finisce al canile

Sanremo. Quando una famiglia si spacca molto spesso il danno maggiore lo subiscono i figli (quando ci sono), altre volte gli animali domestici. Come in questo caso, accaduto a Sanremo, dove a farne le spese è stato un cagnolino di sette anni di nome George, razza Cavalier King Charles, finito al canile comunale in cerca di adozione.

I suoi padroni si sono separati e hanno deciso di abbandonarlo, lasciando che a cercare una nuova famiglia, per lui, ci pensi il canile. George ha un piccolo problema all’occhio, per il resto gode di ottima salute.