Sanremo, conclusi i lavori all’Ariston: riaprono i cinema

Sanremo. Giovedì 18 luglio riaprono, dopo la pausa per lavori, i cinema del centro Ariston con la seguente programmazione:

– Ariston – Spiderman far from home – orario 17 e 21.15

– Ritz – Toy Story 4 – orario 17

- Ritz – Spiderman far from home 3D – orario 19 e 21.30

– Roof 1 – Serenity – orario 17.30 19.30 e 21.30

– Roof 2 – Birba micio combina guai – orario 17.30 19.45 e 21.30

– Roof 3 – Edison l’uomo che illuminò il mondo – orario 17.15 19.30 e 21.30

– Roof 4 – Annabelle 3 – orario 17.15 19.30 e 21.45

Il cinema Centrale e Tabarin osserveranno una pausa per lavori.

Ventimiglia

– Teatro Comunale – Spiderman far from home – orario 19 21.30 da giovedì 18 a domenica 21.