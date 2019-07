Sanremo, concerto lirico per la festa della Madonna della Costa

Sanremo. Tradizione e innovazione nel segno della fede per il programma della festa della Madonna della Costa, che si svolgerà a Sanremo dal 5 al 15 agosto.

L’inizio delle manifestazioni, come da antica tradizione, ripresa tre anni fa dal Rettore, avrà luogo lunedì 5 agosto, con la processione della venerata immagine della Madonna della Costa. Il ritrovo è fissato alle 21 nella chiesa di Santo Stefano in piazza Cassini, da dove muoverà il corteo religioso, accompagnato dalla banda musicale “Società Filarmonica” di Verezzo. Attraversando i suggestivi “caruggi” del quartiere medievale della Pigna, la processione si concluderà in Santuario. Al termine, la banda eseguirà alcune musiche sul piazzale del Santuario. Dal 6 al 14 agosto, nove giorni di preghiera in Santuario scandiranno l’approssimarsi della festa di mezza estate. La Messa dell’alba, alle 6, tradizionalmente la più partecipata, sarà celebrata quest’anno dal Vescovo diocesano, Monsignor Antonio Suetta. Il Vescovo pronuncerà l’omelia anche alle Messa delle 8, celebrata dal Rettore don Giuseppe Puglisi. Nel pomeriggio si alterneranno in Santuario le comunità delle 14 parrocchie di Sanremo con i gruppi e le associazioni di volontariato, per l’Adorazione eucaristica, il Rosario e la Messa celebrata a turno dai Sacerdoti della città.

Martedì 13 agosto per la prima volta si svolgerà un grande evento musicale nella splendida cornice del sagrato monumentale del Santuario. “IN-CANTO SOTTO LE STELLE” è il titolo del Concerto lirico in onore della Madonna che verrà eseguito dal Coro di Andora*, diretto dal M° Massimiliano Viapiano, con l’accompagnamento di pianoforte e percussioni. In programma brani del repertorio operistico romantico, da Verdi a Mascagni a Puccini, con una selezione dei Carmina Burana di Orff e altri classici internazionali. Solisti: Chiara Novaro (soprano) e Francesco Pignataro (tenore). Strumenti: Massimiliano Viapiano e Leonardo Ferretti (pianoforte), Gabriele Viapiano e Nico Terzi (percussioni). I brani saranno accompagnati dal Corpo di ballo della scuola “Progetto Danza” di Alassio, con le coreografie di Livia Gaburri. Lo spettacolo, realizzato con il Patrocinio del Comune di Sanremo, avrà inizio alle 21 ad ingresso libero. L’evento intende sottolineare i lavori di messa in sicurezza e restauro della facciata, ultimati pochi mesi fa e realizzati grazie al alle generose offerte di tanti fedeli.

*ll Coro di Andora è una formazione polifonica a voci miste composta da circa 40 elementi in attività dal 2004 sotto la Direzione di Massimiliano Viapiano, cantante, pianista e compositore. Ha preso parte a rassegne e festival internazionali, in Marocco, in Austria, in Norvegia. Svolge anche attività teatrali di prosa e la tradizionale rievocazione della passione di Cristo con musiche e colonne sonore del direttore. Mercoledì 14 agosto appuntamento alle 20.45 al porto Vecchio di Sanremo per la tradizionale cerimonia di nomina dei “Consoli del Mare” e alle 22,30 lo spettacolo pirotecnico sul mare. Le celebrazioni culmineranno giovedì 15 agosto, solennità dell’Assunta, con il corteo delle autorità fino al Santuario, l’investitura dei “Consoli del Mare” e il solenne PONTIFICALE del Vescovo, animato dai canti eseguiti dal Coro di Andora.