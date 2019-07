Sanremo, CNA Installazione e impianti organizza un incontro tecnico su privacy e videosorveglianza

Sanremo. Sfruttare al meglio le opportunità della videosorveglianza rispettando la nuova normativa in materia di privacy ed evitando le sanzioni previste per i trasgressori: questo è in sintesi il tema dell’importante iniziativa, a partecipazione gratuita, che si terrà mercoledì prossimo, 24 luglio, a Sanremo a partire dalle 20.30 presso la sede territoriale di CNA in via B. Asquasciati 12 (P.zza Colombo) a tema “Privacy e Videosorveglianza” rivolta agli installatori e per tutti gli operatori del settore della sicurezza.

Attraverso l’incontro tecnico, grazie al supporto di esperti qualificati nel settore specifico, CNA intende fornire ai partecipanti le conoscenze per adeguarsi al Nuovo Regolamento Europeo in tema di Privacy (n. 679/2016) ed alle novità che questa norma introduce per la progettazione e l’installazione di impianti di sicurezza e videosorveglianza.

«Il comparto della sicurezza merita una grande attenzione ed una maggiore qualificazione, un settore che richiede, a partire dalla videosorveglianza, un ulteriore accompagnamento alla formazione ed alla qualificazione professionale – dichiara Gaspare Parrinello, presidente CNA Installazione e impianti per la Provincia di Imperia – CNA come obiettivo ha proprio quello di sostenere le imprese nel loro percorso di crescita».

Con la nuova disciplina, per gli installatori ed i progettisti di questi sistemi, si è aperto infatti un nuovo fronte formativo ed è diventata fondamentale la conoscenza delle norme. L’inasprimento delle sanzioni incentiva inoltre i committenti ad affidarsi a operatori che abbiano la professionalità e le competenze per rispettare le prescrizioni del nuovo testo comunitario, entrato in vigore lo scorso anno.

«È molto importante – conclude Parrinello – far comprendere agli installatori che trasformando il loro modo di fare il loro stesso lavoro, che già sanno fare molto bene, potrebbero anche ampliare il loro business, divenendo non solo dei meri tecnici, ma trasformandosi proprio in consulenti che vanno ad affiancare il loro cliente o committente in questo percorso».

Le tematiche del Seminario

-Il GDPR

I ruoli nel GDPR: l’interessato, il Titolare, il Responsabile Accountability, Privacy by design, Privacy by default

– Analisi del provvedimento videosorveglianza. Provvedimento in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010)

– Videosorveglianza e art.4 dello Statuto dei lavoratori. Adempimenti verso la rappresentanza sindacale o verso l’Ufficio Provinciale del Lavoro

– I ruoli GDPR nell’ambito cliente / fornitore

Qual è il ruolo dell’installatore nei confronti del Titolare di trattamento?

Relatore

Riccardo Lora, Privacy & Security Consultant.

Per maggiori informazioni o per confermare la partecipazione al seminario, contatta CNA Sede di Sanremo al seguente recapito: tel. 0184/500309 oppure invia una e-mail a segreteria@im.cna.it