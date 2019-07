Sanremo, ‘caso’ scuole Pascoli. Pezzini e Condò: «Siamo stupiti. In 20 giorni è successo di tutto»

Sanremo. «Ci ritroviamo con le toppe nel sedere nonostante questi sbandierati (dalla prima amministrazione Biancheri, ndr) 8milioni di euro spesi per le scuole». A dirlo, in merito alla situazione delle scuole Pascoli, in una ‘chiacchierata’ informale con il candidato sindaco della tornata elettorale di maggio Alessandro Condò, è Alberto Pezzini (anch’esso ex candidato alla carica di primo cittadino).

«In questi ultimi 20 giorni è successo di tutto – esordisce Condò – E noi siamo stupiti. Da una scuola piena di ragazzi, oggi ci ritroviamo con un edificio chiuso perché a rischio, tutto negli ultimi giorni. E si viene anche a sapere che c’è un progetto per una scuola nuova da 2milioni di euro. Perché non sono state prese in considerazione altre soluzioni?»