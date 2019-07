Sanremo Baseball, Gioele Tarassi veste la maglia della Rappresentativa Nazionale Sperimentale under 12

Sanremo. Bella sorpresa per la famiglia Tarassi: mentre papà Ivano accompagnava il figlio Gioele a Riccione (per la selezione dei convocati – con i colori della nostra Nazionale – al Torneo Internazionale di Nettuno), durante il tragitto ha ricevuto una mail di invito per il figlio minore.

Il presidente della FIBS, Andrea Marcon, ha infatti invitato il giovanissimo Tommaso a vestire la maglia della Rappresentativa Nazionale Sperimentale U12. Questa Rappresentativa parteciperà al Torneo di Godo in programma dal 18 al 21 luglio.

Il giovanissimo Tommy era già stato visionato negli scorsi mesi di aprile e maggio nei provini di Modena e Sala Baganza. Evidentemente deve aver dato una buona impressione se, a pochi mesi di distanza, si ritrova in “azzurro”. L’orgoglio di Ivano si riflette su tutta la società Sanremo Baseball che, evidentemente, riesce a valorizzare al meglio atleti già di per sé predisposti al gioco ed a rifornire la Nazionale come ha già fatto in passato. «Forza Tommy!» – gli augura il Sanremo Baseball.