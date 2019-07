Sanremo, aperte le iscrizioni ad Ariston Comic Selfie 2019

Sanremo. Al via la quarta edizione di Ariston Comic Selfie, il talent online che porta la comicità dal mondo del web al palcoscenico più famoso d’Italia con un video-selfie della durata massima di 90 secondi. Se vuoi diventare protagonista sul palco del Teatro Ariston di Sanremo? Fino al 30 settembre carica il tuo video su www.aristoncomicselfie.com.

Le categorie

Sono tre le categorie di gara per Ariston Comic Selfie 2019:

1) Ariston Comic Selfie – Da YouTube al Teatro Ariston di Sanremo con un video divertente della durata massima di un minuto e mezzo.

2) Ariston Comic Selfie Parody – Le parodie che spopolano sul web sul palco della canzone italiana grazie ad Ariston Comic Selfie Parody, il primo e unico web contest dedicato alle video-parodie delle canzoni famose.

3) Ariston Selfie Magic – Per la prima volta la magia e i giochi di prestigio dal web al palco dell’Ariston con un video-selfie di massimo 90 secondi.

La partecipazione alla sezione Ariston Comic Selfie è subordinata a un limite di età compreso tra i 16 e i 35 anni. La partecipazione alle sezioni Ariston Comic Selfie Parody e Ariston Selfie Magic è subordinata a un limite di età compreso tra i 18 e i 35 anni.

La finalissima di Ariston Comic Selfie 4 si terrà nella serata di venerdì 22 novembre sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, in diretta streaming con Giovanni Vernia, Edoardo Mecca, Walter Rolfo e tantissimi altri nomi del mondo

del web e dello spettacolo.

I Premi di Ariston Comic Selfie 2019

In palio per i vincitori ci sono tantissimi premi! Ai vincitori individuati dalla giuria di qualità verrà offerta una borsa di studio conferita dalla SIAE dell’ammontare di 1000 euro ciascuna. Al vincitore individuato come autore della migliore performance della serata finale, tra quelli premiati dalla giuria di qualità, andranno anche due biglietti per assistere come spettatori alla finale del Festival di Sanremo 2020. Ai vincitori delle tre classifiche web verrà offerto un soggiorno per due persone a Sanremo. I vincitori del Voto della Sala riceveranno un abbonamento per il Premio Tenco 2020.

Le tempistiche e i meccanismi del talent

Fase di raccolta dei video: 1 luglio – 30 settembre

I concorrenti potranno inviare i loro video all’organizzazione tramite l’apposito form di compilazione reperibile sul sito ufficiale della manifestazione www.aristoncomicselfie.com.

Periodo di votazione online: 7 ottobre – 21 ottobre

Nel periodo indicato, saranno aperte le votazioni online sul sito della manifestazione www.aristoncomicselfie.com.

Dall’esito di tali votazioni, accederanno di diritto alle finali di Ariston Comic Selfie 2019 i 2 concorrenti più votati per ciascuna categoria sul web, più un massimo di 6 concorrenti ripescati dal comitato organizzatore (in generale e liberamente fra le tre categorie di gara, per un totale massimo di 12 finalisti).

Ariston Comic Selfie 2019 è una manifestazione organizzata con il supporto e il contributo della SIAE, Società Italiana degli Autori ed Editori.