Sanremo ambientalista si prepara a diventare Smoke e Plastic Free

Sanremo punta a diventare uno dei Comuni della provincia di Imperia più attenti nei confronti dell’ambiente. Sono previsti per l’inizio della prossima settimana i primi incontri con le categorie che l’assessore Lucia Artusi vuole proporre per arrivare all’introduzione delle ordinanze Smoke e Plastic Free.

Per arrivare all’applicazione dei due provvedimenti, l’amministrazione Biancheri ha deciso di avviare un percorso di confronto con i commercianti e che si estenderà all’intera cittadinanza.

Entrambe le iniziative mirano alla salvaguardia dell’ambiente: da una parte si vuole provare a proibire il fumo in tutte le spiagge matuziane. Da notare che alcuni imprenditori hanno accolto spontaneamente nella propria policy aziendale questo tipo di divieto. L’intenzione di Artusi è di provare a estenderlo a tutti gli stabilimenti.

Contestualmente si avvia il cammino che dovrebbe portare la Città dei Fiori a diventare Plastic Free. Sempre i balneatori dovrebbero essere i protagonisti di una prima introduzione dell’ordinanza che ha già trovato applicazione a Bordighera (la prima a schierarsi apertamente contro la plastica usa e getta) e, più di recente, a Riva Ligure e Imperia. In realtà tutta l’Europa, in virtù di una direttiva approvata, dove liberarsi dalla plastica entro il 2021.

A proposito di ambiente, questa mattina è stata fissata ufficialmente la cerimonia di consegna della Bandiera Blu. Si terrà mercoledì prossimo, alle 10, a Villa Ormond. Il prestigioso riconoscimento europeo tornerà a sventolare su Sanremo dal lontano 2012, ovvero dall’ultima volta che era stato riconosciuto all’allora amministrazione del sindaco Zoccarato.

Da non dimenticare che il Comune ha ottenuto nel corso di quest’anno un’altra importante certificazione ambientale, la Iso 14001:2015, la quale viene conferita agli enti che mettono in campo strategie per la sostenibilità ambientale.