Sanremo, alla Pigna letture estive in ricordo di Franco D’Imporzano

Sanremo. Letture estive tra poesia, narrativa e teatro in ricordo di Franco D’Imporzano. Da luglio a settembre la Piccola Biblioteca della Pigna ospita l’XI edizione della rassegna “Affabulando in piazza Capitolo”, quest’anno omaggiando l’accademico della Sanremo Vecchia per la dialettologia, sanremasco doc, che si è spento lo scorso aprile dopo una lunga malattia.

Gli appuntamenti (tutti con inizio alle 21.30) si apriranno mercoledì 17 luglio con letture di Filippo Rati da “Fantasie” di Ludovico Carli. Mercoledì 24 Lorenzo Trabucco leggerà invece “William Shakespeare pescatore di uomini” di Eduardo Ciampi, mentre mercoledì 31 sarà la volta di Beatrice Zuin e Fulvio Cervini che presteranno la loro voce all’antologia “Gran Bajardo”. Si prosegue ad agosto con letture dal “Vivaio del verso” (nuovi poeti di confine) da parte di Gianmarco parodi (mercoledì 21) e dalle lettere di Anna Maria Ortese a cura di Giovanna Maisano (mercoledì 28). Gli eventi si concluderanno mercoledì 4 settembre in nome di D’Imporzano di cui Gianni Modena e Marinella Rambaldi leggeranno il “Premiato sonettificio”. Per l’occasione ci saranno interventi musicali del Duo Pizzicanti.