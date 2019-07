Sanremo, al Porto Vecchio approda Seabin: il primo cestino “mangia plastica” in mare

Sanremo. Approda al Porto Vecchio il primo Seabin della Città dei Fiori. Su iniziativa del gruppo ambientalista locale de I deplasticati e grazie al supporto di Barbara Amerio e di tutto il Gruppo Permare – Amer Yachts, il cestino “mangia plastica” in mare sarà installato allo Yacht Club.

Il Seabin, ideato da due australiani, è in grado di catturare dalla superficie dell’acqua circa 1,5 chilogrammi di detriti al giorno, ovvero oltre mezza tonnellata di rifiuti all’anno, comprese le microplastiche fino a 2 millimetri di diametro e le microfibre fino a 0,3 mm. I detriti vengono bloccati in un sacchetto e l’acqua, ripulita anche di oli a base di petrolio, finisce di nuovo in mare. Può funzionare 24 ore al giorno ed è straordinariamente efficace in aree come i porti, all’interno dei quali convergono i rifiuti in mare per l’azione dei venti e delle correnti. La sua manutenzione, inoltre, costa meno 1 euro al giorno, deve essere ripulito solo una volta al mese e non mette a rischio la vita dei pesci, anzi tutela la salute della flora e della fauna marina.

Dal costo complessivo di circa 3,5mila euro, il Seabin di Sanremo è stato concesso dalla ditta che lo distribuisce in comodato d’uso per due anni. Per il suo acquisto e la conseguente donazione alla città, è stata aperta una raccolta fondi a cui è possibile contribuire liberamente. I punti di raccolta si trovano presso Archimania, in corso Mombello; Agricola Arma, in Valle Armea; chiosco fiori Monremo in piazza Muccioli e spiaggia Pico de Gallo.

(Foto Genova24)