Sanremo, al Mercato dei Fiori un incontro tecnico sul florovivaismo

Sanremo. Giovedì 11 luglio alle 18.30, al Mercato dei Fiori di Sanremo (via Quinto Mansuino, 12) Syngenta, in collaborazione con il Consorzio Agrario delle province del Nord Ovest soc.coop., organizza un incontro tecnico “Syngenta per il florovivaismo: qualità delle produzioni e sostenibilità”.

Il programma prevede l’illustrazione di specifici prodotti a marchio e informazioni sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in serra: legislazione vigente e prospettive future. Seguirà rinfresco. syngenta2019