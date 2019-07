Sanremo, ai bagni “Ippocampo” la presentazione della Carlin’s Boys stagione 2019/2020

Sanremo. Conto alla rovescia per la presentazione della Carlin’s Boys in Prima Categoria. Il sodalizio neroazzurro matuziano, del presidente Domenico Muller, è pronto da neopromosso, per la stagione calcistica 2019/2020.

Incontrerà stampa e cittadinanza domani, a partire dalle 20.00 ai bagni “Ippocampo” di via Vittorio Emanuele. Attese importanti novità, tra le quali la nomina del nuovo allenatore.