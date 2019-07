Sanremo, aggiornato il piano delle assunzioni di Palazzo Bellevue: potenziato lo staff del sindaco

Sanremo. E’ stato integrato dalla giunta Biancheri il piano delle assunzioni a tempo determinato del triennio 2019 – 2021 per permettere il potenziamento dello staff del sindaco. Da uno passano a due i portavoce di Alberto Biancheri che si dovranno occupare, a tempo pieno, di supervisionare l’esecuzione delle direttive politiche e della comunicazione del primo cittadino.

Nel corso del 2019, a causa dei limiti di bilancio, solo una delle due figure previste verrà assunta. La seconda, dovrà attendere il 2020 per entrare in servizio. Al Comune costeranno 34 mila euro l’uno (categoria D1) e 31 mila l’altro (categoria C1), per un totale all’anno di circa 65 mila euro comprensivi di contributi e Irap. Il loro stipendio netto si aggirerà sui 2000 euro al mese.

Nel corso di questo triennio saranno altre diciassette le figure professionali chiamate a riempire i vuoti di organico che hanno segnato Palazzo Bellevue dopo lo scandalo dei furbetti del cartellino. Si parte da due dirigenti e un direttore socio sanitario, poi un assistente sociale, sei controllori comunali da impiegare al Casinò, cinque agenti di vigilanza, un ingegnere part time, un’educatrice di asilo nido da assumersi tramite agenzia interinale. Altri due dirigenti arriveranno nel 2021.

La spesa annuale preventivata si attesta per il 2019 sui 380 mila euro; nel 2020 scende a 289 mila e per ritornare a salire nel 2021 fino a 319 mila euro.