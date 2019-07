Sanremo, ad Amer Yacht il premio “Eccellenza dell’anno, innovazione & leadership” di Le Fonti Awards

Sanremo. Amer Yachts pluripremiato a Milano e Como. A margine di Le Fonti Awards, il cantiere nautico della Città dei Fiori ha ricevuto a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa, il premio Eccellenza dell’anno, innovazione & leadership nella cantieristica navale.

Come riporta il magazine Vela & Motore, il riconoscimento è stato attribuito «Per essere un’eccellenza nel settore nautico, avendo realizzato negli ultimi 40 anni una produzione artigianale di nicchia, con oltre 80 yacht su misura per una clientela italiana ed estera e per aver puntato da sempre sulla qualità e sull’innovazione».

A ritirare il premio, di fronte a un’ampia platea di manager e top executives, è stata la titolare Barbara Amerio che il giorno successivo si è recata a Como per un’altra standing ovation. Al Teatro sociale, infatti, Amer è stata acclamata regina dell’ecodesign con l’attribuzione del premio Gold dell’A’ Design Award, il concorso internazionale che ha riconosciuto i progetti di design più innovativi del 2019.