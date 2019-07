Sanità, l’onorevole Mulè: «È pronta per l’esame finale dell’Aula della Camera la ‘Legge salvavita’»

«Dopo l’approvazione in Commissione Affari Sociali, è pronta per l’esame finale dell’Aula della Camera la ‘Legge salvavita': è un traguardo che metterà finalmente il nostro Paese nelle condizioni di evitare decine di migliaia di morti a causa di arresto cardiaco» lo dichiara Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia che è relatore e promotore della “Legge salvavita”.

«Ogni anno sono oltre 70mila i decessi in Italia a causa dell’arresto cardiaco: molti di questi si potranno evitare grazie alla ‘Legge salvavita’ che introduce la presenza dei defibrillatori automatici esterni (Dae) in numerosi luoghi. Cominceremo da scuole, palestre e università, contemporaneamente i Dae saranno negli aeroporti, nelle stazioni, negli uffici postali e poi anche su treni, aerei e navi. Non solo. Entro il 2025 tutte le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi dovranno dotarsi dei defibrillatori. Ma il piano di incentivazione – prosegue Mulè – prevede che i Dae siano presenti anche nei condomini, negli alberghi, nei supermercati, nei centri commerciali.

Tutti i cittadini potranno usarli perché è semplicissimo e assolutamente al riparo da conseguenze (la legge solleva anche da qualsiasi responsabilità penale chi utilizza i Dae): chi non ha avuto la formazione apposita basterà che chiami il 118 seguendo le indicazioni dell’operatore. Nascerà tra l’altro un’applicazione nazionale a disposizione delle centrali del 118 per la geolocalizzazione sia dei Dae che dei soccorritori più vicini in grado di intervenire.

Sono profondamente orgoglioso – conclude – che, grazie al mio impulso e a quello di tutto il gruppo alla Camera di Forza Italia la ‘Legge salvavita’ abbia avuto un iter rapido e soprattutto che abbia incontrato in tutte le altre forze politiche rappresentate in Parlamento un convinto sostegno con suggerimenti preziosi».