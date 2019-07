Sanità, affluenza al pronto soccorso per il caldo: un centinaio di accessi negli ospedali dell’Imperiese

Imperia. Dalla mezzanotte alle 16 di ieri, domenica 30 giugno, l’affluenza nei pronto soccorso è stata sostenuta, con alcuni casi che presentavano sintomi da ondata di calore.

Nella Asl 1 l’ospedale di Bordighera ha registrato oltre 30 accessi, una sessantina si contano rispettivamente nei presìdi di Sanremo e Imperia ma solo alcuni presentavano un quadro clinico correlabile al caldo. Nella giornata di ieri, inoltre, un uomo di circa 70 anni è morto sulla spiaggia a Sanremo: le cause del decesso sono in via di accertamento.

«La maggior parte delle persone giunte per malore nei Pronto Soccorso, in particolare anziani – sottolinea Angelo Gratarola coordinatore del Diar (Dipartimento interaziendale regionale) Emergenza-Urgenza – presentavano i segni di un’iniziale disidratazione per comportamenti alimentari inappropriati. Per questo raccomandiamo di modificare la dieta privilegiando frutta e verdura fresca e soprattutto di bere acqua a temperatura ambiente o leggermente fresca, anche se non si avverte lo stimolo della sete», conclude.