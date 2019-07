San Lorenzo al mare, turista in vacanza minaccia i passanti con una mannaia: fermato dai carabinieri

San Lorenzo al Mare. Un 37enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dai carabinieri della sezione radiomobile all’alba di ieri mentre brandiva una mannaia da 30 centimetri con la quale minacciava i passanti. Solo il repentino intervento dei militari ha evitato che l’uomo, in preda ai fumi dell’alcol, ferisse qualcuno.

L’uomo, originario di Milano, era in Riviera per trascorrere le vacanze estive. Ma invece di godersi il relax vacanziero, sfruttando il bel clima per andare in spiaggia, è uscito dalla propria abitazione brandendo la mannaia e minacciando ignari passanti sotto gli occhi dei vicini di casa che hanno chiamato il 112. I militari hanno provveduto a disarmare l’uomo e a riportarlo alla tranquillità. Fortunatamente non si sono registrati feriti ma solo un grosso spavento per i passanti. Il 37enne è stato denunciato.