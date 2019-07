San Bartolomeo al Mare, il sindaco Valerio Urso lascia l’ospedale. «Totalmente ristabilito»

San Bartolomeo al Mare. Il sindaco Valerio Urso ha lasciato oggi l’ospedale dove era ricoverato da tempo per via di un’infezione intestinale che aveva pensare al peggio. Completamente ristabilito, Urso riprenderà già da domani il suo posto in municipio anche se il suo rientro ufficiale è previsto venerdì in consiglio comunale alle 12.