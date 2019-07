San Bartolomeo al Mare, i risultati del torneo nazionale di beach volley campionato italiano under 19

San Bartolomeo al Mare. Sotto il patrocinio della Regione Liguria e del Comune si è chiuso il primo torneo nazionale di beach volley campionato italiano under 19 che si sta giocando a San Bartolomeo al Mare: il Trofeo Wallboll – Triden.

Per il settore maschile ecco la classifica dove la Liguria sbaraglia tutte le regioni del nord Italia presenti al torneo:

1. Barbero Giacomo – Arboscello Simone (Beach V.Albissola)

2. Podesra Simone – Toma’ Federico (Squalo Charly Chiavari)

3. Volpara Matteo – Romagnano Francesco (Beach V. Torino)

4. Ferrero Lorenzo – Roggero Andrea (Beach V. Torino)

Per il settore femminile ancore dominio ligure:

1. Botta Giorgia – Valdora Elisa del Beach Volley Savona

2. Malagrida Erica – Ruffino Arianna del Beach V. Como

3. Angilli Maglioni Sara – Bergna Michelle

4. Thei Ilaria – Silva Matilde del Beach V. Parma

Da mercoledì parte il torneo nazionale under 21 maschile e femminile sempre Trofeo Wallboll. Anche in questo caso ottimo risultato in termini di iscrizioni con 20 coppie maschili e 20 femminile. Nessun rappresentante della provincia di Imperia e 4 coppie liguri.