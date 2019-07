Rubati i ‘giochi per tutti’ dalla spiaggia libera di Vallecrosia

Vallecrosia. Un cesto colmo di giochi per tutti i bambini che frequentano la spiaggia libera, creato su iniziativa di alcuni cittadini, è stato rubato a metà giugno. Lo annunciano, con profondo rammarico, gli stessi abitanti che avevano creato un angolo a disposizione di tutti sulla spiaggia libera ‘dei marinai’, tra gli stabilimenti balneari Oasi e Mediterraneo.

«L’effetto era inizialmente sorprendente – dice uno degli ideatori, che aveva scritto sul cesto ‘giochi per tutti’ – Ai bambini sembra di scoprire un tesoro: prendevano i giochi e giocavano tutti insieme». Una bellissima idea, nata per non buttare giochi magari ormai inutilizzati, che invece di tenere in uno sgabuzzino, i genitori avevano messo a disposizione di tutti. Il 21 giugno, però, «la sera della Festa della Musica qualche incivile ha ben pensato di far sparire sacco e giochi. A lui auguro di giocarci da solo – scrive – Purtroppo dobbiamo constatare come bastino pochi incivili a rovinare il comune godimento della cosa pubblica. Peccato davvero».

A replicare al genitore è l’assessore Antonino Fazzari, che si è subito messo a disposizione per ripristinare la lodevole iniziativa: «Non ne ero a conoscenza e sono veramente dispiaciuto per il triste epilogo – ha detto – Mi metto da subito a disposizione se si vuole riattivarla magari migliorandone la custodia per le ore notturne. In ogni caso, cercherò ugualmente di attivarmi per riprendere un’iniziativa di così bel valore civico».