RT aderisce allo sciopero nazionale dei trasporti: oggi bus fermi per quattro ore

Imperia. Quattro ore senza mezzi pubblici. Oggi lavoratori e lavoratrici della Riviera Trasporti aderiranno allo sciopero nazionale dei trasporti indetto da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. I bus resteranno fermi dalle 11 alle 15 su tutte le linee percorse dall’azienda di trasporti locali.

Come si legge in una nota stampa dei sindacati, lo sciopero è stato proclamato «per lanciare un allarme al Paese. Filt Cgil Fit Cisl Uil trasporti lamentano la mancanza totale di interlocuzione con il Governo: senza investimenti, il Paese e la Liguria non possono ripartire»