Ronde al Tramonto, il Comitato Circuito di Ospedaletti organizza giro motoristico per auto e moto

Ospedaletti. Motori e piloti tornano protagonisti per l’evento “Ronde al Tramonto” che si terrà questa domenica, 28 luglio, nella cornice del circuito cittadino.

Organizzato dal comitato che ogni due anni rilancia la rievocazione storica, il raduno, aperto a auto e moto anche moderne, avrà inizio alle ore 16 con ritrovo sulla passeggiata di corso Regina Margherita.

Alle 17 è prevista la partenza per un giro di 50 km attraverso l’entroterra. Si ritornerà nella Città delle Rose verso le 18:30 per dare il via, all’altezza delle scuole (in via Cavour), a una serie di giochi di abilità dalle quali usciranno alcuni premiati tra coloro che riusciranno a distinguersi nella guida.

Gran finale al calar del sole sulla terrazza delle Porrine dove il Descu preparerà una cena per tutti i partecipanti.

Costo dell’iscrizione 25 euro per il pilota e 20 per l’accompagnatore.