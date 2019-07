Roma. Più di 1450 persone sono state accreditate oggi al teatro Brancaccio di Roma dove è iniziata la convention “L’Italia in Crescita”, organizzata dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

In sala parlamentari, sindaci e amministratori locali, assessori e consiglieri regionali in arrivo da tutta Italia. Tra gli imperiesi: l’assessore ai Lavori Pubblici di Ventimiglia Matteo De Villa; il candidato sindaco a Sanremo per il centrodestra unito Sergio Tommasini; il sindaco di Taggia Mario Conio, il vicesindaco di Vallecrosia Marilena Prioli e altri ancora.

La convention è iniziata con il video “Sono al Brancaccio perché” con un videomessaggio di molte delle persone oggi presenti che, con l’hastag #cambiamoinsieme, hanno spiegato perché hanno scelto di essere presenti e sostenere Giovanni Toti.

È poi salito sul palco Enzo Risso di SWG che ha fatto un’analisi politica sulla situazione attuale italiana. Hanno poi preso la parola quattro donne, amministratrici locali: Federica De Benedetto, consigliera comunale a Lecce, Giulia Marchionni, consigliere del Comune di Pesaro, Marika Padula, assessore del Comune di Potenza e Cristina Ponzanelli, sindaco di Sarzana.

Tra poco l’intervento del presidente Toti.

