Rock in the Casbah Sanremo e Bravo Jazz, la Pigna torna palcoscenico della musica

Sanremo. La Pigna e il centro storico tornano a essere palcoscenico della musica con la ventesima edizione di Rock in the Casbah e la sua costola jazzistica, la rassegna Bravo Jazz.

Venti estati, senza interruzioni, che saranno celebrate con una grande festa dal 23 luglio al 3 agosto in piazza San Costanzo, anfiteatro naturale e tradizionale di entrambi gli eventi. Eccezionalmente solo domani la musica si trasferirà in piazza San Siro per l’anteprima di Bravo Jazz con gli Elephant Claps. I concerti di Rock in the Casbah inizieranno, invece, mercoledì 31 luglio.

«Vent’anni di esperienze che hanno sovvertito un’immagine della città vecchia spesso distorta, ritenuto luogo pericoloso, lontano da rotte turistiche. Vent’anni – spiegano gli organizzatori Larry Camarda e Andrea Demartini – che hanno praticamente avvicinato due generazioni a un diverso rapporto con le vecchie mura della Pigna, scoprendole per quello che sono: una straordinaria risorsa di verità e bellezza, il cuore della città storica, quella che conserva la sua autenticità.

Il 2019 non tradisce: il coinvolgimento dei giovani con una programmazione culturale stimolante e ricercata, l’apertura alle contaminazioni, la valorizzazione delle tradizioni e dei luoghi più antichi e misconosciuti della città attraverso un punto di vista innovativo restano i punti centrali del progetto anche in questa edizione speciale e giocano un ruolo significativo nel percorso di riqualificazione del quartiere della Pigna, conquistando riscontri positivi quanto concreti, anno dopo anno».

«Chi si sente disturbato dalla musica si rivolga a un’altra città, ha chiosato l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni. Fossero altri tempi sarebbe da investirci e molto in queste manifestazioni che portano eventi così importanti. Continuiamo nell’impegno per arrivare a raggiungere l’obiettivo di trasformare veramente Sanremo nella città musica tutto l’anno».

Clicca sulle locandine per ingrandire il calendario completo.