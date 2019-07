Roberto Parodi ai microfoni di R24 Radio con Walter Sindoni

Sanremo. Domani, mercoledì 24 luglio, Walter Sindoni ospita a R24 Radio Roberto Parodi.

Il fratello delle famosissime Cristina e Benedetta sarà ai microfoni della radio della provincia di Imperia nello spazio tra le 14 alle 16.

Laureato in ingegneria meccanica ed ex dirigente di banche estere, Parodi è un giornalista e scrittore specializzato in libri di viaggio.

Dal 2012 ha condotto programmi di viaggio e adventure motorcycling sulle reti Mediaset e successivamente su RaiDue. Da marzo 2018 è direttore responsabile del mensile Riders Magazine.

(Foto: pagina Facebook Roberto Parodi)