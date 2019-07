Riva Ligure, tutto pronto per la notte del Wrestling

Riva Ligure. Torna il grande Wrestling a Riva Ligure. Questa sera alle ore 21, salvo maltempo, i migliori lottatori professionisti dei principali circuiti del mondo saliranno sul quadrato della 3° edizione dell’ormai tappa estiva fissa del favoloso mondo del Wrestling nella splendida cornice di Piazza Ughetto, a due passi dalla spiaggia.

Grande la soddisfazione dell’assessore al turismo Francesco Benza che dichiara «Oltre ad essere l’unico appuntamento Ligure è per il terzo anno consecutivo che assieme alla Federazione Italiana Wrestling e la sponsorizzazione di Arte & Party possiamo offrire questo interessante evento, che il pubblico può vedere normalmente in tv ma difficilmente dal vivo, in modo completamente gratuito senza far pagare ticket d’ingresso».

Tante le novità di quest’anno, a partire dall’atleta più grosso in Europa, 190kg di cattiveria e potenza, Demolition Davies, inoltre gli altri atleti presenti saranno:

Chris “Bambikiller” Raaber

Tom La Ruffa

Fabio Ferrari

Red Scorpion

Alex Flash

Latin Lovers

Picchio

Verga Boyz

Vincent Napoleone.

Un’altra chicca da non perdere di un calendario eventi che tutte le sere dei mesi di luglio e agosto offre un intrattenimento diverso agli ospiti del piccolo borgo marinaro.