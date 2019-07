Riva Ligure. Un pubblico numeroso ed attento ha partecipato al primo incontro della rassegna “Sale in zucca”, promossa dall’amministrazione comunale di Riva Ligure in collaborazione con la casa editrice Zem.

Protagonista della serata il mare declinato in diversi aspetti, dalla letteratura e il racconto con le “Pagine di mare” di Luana Valle ai consigli su “Cucinare in barca” di Roberto Pisani con intermezzi ironici del cartoonist Tiziano Riverso, che ha illustrato entrambi i libri e con l’intervento finale dei rappresentanti dell’Associazione Battibaleno impegnata nella realizzazione di progetti di salvaguardia ambientale che hanno richiamato l’attenzione del pubblico sul problema della plastica presente oggi in mare.

La manifestazione, che prevede incontri tutti i lunedì sera di agosto in piazza Matteotti con inizio alle 21.15 proseguirà il prossimo lunedì 29 luglio con la presentazione dei libri “I Fiori della pista ciclabile” di Alfredo Moreschi e “Diario di un giardiniere anarchico” di Libereso Guglielmi.

“La rassegna è iniziata nel migliore dei modi, con una grande partecipazione ed ha dimostrato che la nostra scelta di inserire nel programma estivo una proposta culturale di alto livello è in grado di stimolare l’attenzione e l’interesse dei residenti e dei turisti” ha dichiarato al termine della serata l’assessore Francesco Benza molto soddisfatto per la riuscita dell’incontro.

Gli incontri per parlare, discutere, stare insieme e confrontarsi su temi di grande attualità, presentati dal giornalista Claudio Porchia proseguono con cadenza settimanale, ogni lunedì, e sempre alle 21.15 in piazza Matteotti con ingresso libero.

Questo il calendario dei prossimi incontri di agosto:

lunedì 5 C’era una volta la Favola: Fiorenzo Cersosimo con “Il Favoliere di F” e la Fata Zucchina con il libro “Il mistero del Grandalbero”.

lunedì 12 Donatella Alfonso libro” Uccidete Guido Rossa: vita e morte dell’uomo che si oppose alle Br” e il maresciallo dei carabinieri Antonio Brunetti presenta il libro “I 31 uomini del Generale”

lunedì 19 Roberto Centazzo: la commedia gialla e il Libretto rosso dei pensieri di Miao e “Oltrepassare” storie di frontiera di Arturo viale

lunedì 26 “Leonardo a tavola” conferenza di Barbara Ronchi della Rocca