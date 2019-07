Riva Ligure, legionella in spiaggia. L’ASL si attiva quattro mesi dopo la segnalazione

Riva Ligure. E’ allerta per la presenza del batterio della legionella in una spiaggia libera. Per la precisione si tratta di “legionella pneunophila sierogruppo 2-14” quella più pericolosa, a cui è stato collegato circa il 90% dei casi di legionellosi, un’infezione (a volte dagli esiti mortali) che colpisce le vie respiratorie. Questo batterio è stato rilevato presso le docce vicine alla spiaggia libera attrezzata “La Torre”.

Stando a documenti ufficiali, i campionamenti sono stati effettuati da un tecnico della Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica il 7 luglio scorso, dopo che la Direzione Ospedaliera di Sanremo aveva segnalato, in data dello scorso 3 marzo all’ASL 1 Imperiese, un caso della “malattia dei legionari” che aveva colpito un frequentatore della spiaggia libera “La Torre”.

A differenza dell’Azienda Sanitaria Locale, che ha impiegato circa 4 mesi per attivarsi, il sindaco Giorgio Giuffra, una volta venuto a conoscenza dell’esito degli esami ha subito emanato un’ordinanza che impone l’immediato spegnimento dell’impianto e la altrettanto immediata sanificazione della zona.