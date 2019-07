Riva Ligure fa il pieno di eventi nel mese di agosto

Riva Ligure fa il pieno di eventi per il mese di agosto con uno spettacolo a sera, sia esso per bambini che per adulti.

Si parte con la grande Festa del Mare il 3 agosto, preceduta dalla messa in spiaggia e con il finale colorato dai fuochi fuochi. Appuntamento dal porticciolo.

Mercoledì 7 agosto torna per la sesta edizione “Evviva Riva”, notte bianca dedicata alle famiglie alle quali è dedicata la rassegna BimBumBam con appuntamenti dedicati ai più piccoli ogni mercoledì e domenica nelle vie e piazze cittadine.

Il 10 agosto altro spettacolo pirotecnico questa volta condito dallo Street Food in piazza Ughetto.

Tappa a Riva per la finalissima regionale di Miss Italia giovedì 15 a partire dalle 21:30. Le giovani sfileranno nella piazza centrale.

Il giorno successivo spazio al Teatro del Marchingegno che si esibirà in versione itinerante con lo spettacolo “Cartoni AniMatti”: le maschere dei protagonisti degli anime più conosciuti e apprezzati animeranno il centro cittadino.

“Riva a tutta Birra” venerdì e sabato 23-24 con la musica di Master DBJ.

Chiude il programma degli eventi RadioImmaginaria, stazione radiofonica locale che dal 28 al 31 porterà i giovani a fare alcune dirette della spiaggia.

«Calendario impegnato e impegnativo perché veramente ricco di eventi, evidenziano il sindaco Giuffra e l’assessore Benza. Dietro c’è stato tanto lavoro da parte degli uffici che ringraziamo. Come ringraziamo anticipatamente la polizia municipale che vigilerà affinché tutti possano godersi in tranquillità le serate. Speriamo che la programmazione che abbiamo studiano incentivi le persone a venire nel nostro Comune e che possa aiutare i commercianti e loro attività».

Eventi AGOSTO 2019