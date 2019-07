Rincari sui buoni pasto, Tommasini propone alternative alla “stangata”

Sanremo. Possibili alternative per scongiurare la stangata sulle famiglie determinata dagli aumenti tariffari sui buoni pasto a cui è stata costretta l’amministrazione Biancheri bis per salvare il bilancio di Palazzo Bellevue. A proporle, con un emendamento depositato oggi e che sarà discusso domani in consiglio comunale, è il consigliere Sergio Tommasini.

In sostanza il capogruppo di 100percentoSanremo, primo esponente a proporre delle variazioni di bilancio, ha portato avanti un lavoro certosino per comprimere tutte quelle spese giudicate a suo modo superflue.

Si parte proprio dal servizio mense, che auspica possa costare meno alle casse del Municipio attraverso l’eliminazione di costi come le spese per le consulenze del nuovo Puc e in materia urbanistica; fondi di riserva; alcune manutenzioni; assicurazioni e franchigie.

In totale, se dovessero essere accolte queste istanze, secondo i calcoli del consigliere comunale il Comune non sarebbe costretto a incidere sulle tasche delle famiglie con bambini.

Il dettaglio dell’emendamento è consultabile qui: Emendamento TOMMASINI (1)