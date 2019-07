Bordighera. Un anno fa è nato ufficialmente il Milan Club Bordighera intitolato a Silvana Raso, madre del presidente Fabio Quaranta e tifosissima della squadra rossonera.

Erano diversi anni che a Bordighera mancava un club dedicato alla squadra rossonera, ma grazie al suo Presidente è stato raggiunto un grande risultato: creare un club di tutto rispetto con quasi 200 soci. «Non ci aspettavamo un risultato così già il primo anno – afferma Fabio Quaranta – Desidero perciò ringraziare tutti i componenti del direttivo e tutti i soci del club per questo anno straordinario».

di 10 Galleria fotografica Milan Club Bordighera









«Uno dei più grandi traguardi raggiunti in questa stagione è stata quella di essere riusciti ad organizzare, insieme al Milan club Taggia Arma, un pullman per vedere tutte le partite giocate in casa. Siamo diventati una grande famiglia che insieme va allo stadio, guarda in sede le partite fuori casa, organizza iniziative e ha stretto gemellaggi con i club di Dublino, Melbourne, Philadelphia e in Croazia» – dichiara.

«Alla cena di fine anno c’erano 60 soci – continua – Vorrei continuare questo progetto anche il prossimo anno. Continueremo a migliorarci, sperando che sempre più persone che amano il Milan decidano di unirsi a noi».

Per qualsiasi informazione e per adesioni si può contattare il 3803055478 (Fabio Quaranta), seguire la pagina Facebook Milan club Bordighera oppure il profilo Instagram.