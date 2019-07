Richiesta dimissioni Piana, solidarietà da segreteria cittadina Ventimiglia Lega e gruppo consiliare

Ventimiglia. La segreteria cittadina di Ventimiglia Lega Liguria Salvini unitamente al gruppo consiliare della Lega di Ventimiglia esprime la propria solidarietà e vicinanza al presidente del consiglio regionale Alessandro Piana «a seguito della richiesta di dimissioni da parte dei gruppi Pd e Rete a Sinistra in consiglio comunale per aver sottoscritto un ordine del giorno a sostegno delle forze dell’ordine per quanto accaduto con la Sea Watch 3».

«A detta loro il gesto pregiudicherebbe l’imparzialità del presidente del consiglio, mentre è chiaro che Alessandro Piana ha sempre governo nel pieno rispetto di tutti i gruppi consiliari. Dimostrare la propria solidarietà al corpo della Guardia di Finanza, in particolare al personale in servizio sulla motovedetta speronata dalla nave ong olandese Sea Watch 3 è tutt’altro che un atto politico, ma un gesto di buonsenso».