Richiesta dimissioni Piana, solidarietà da segreteria cittadina Lega Imperia

Imperia. La segreteria cittadina Lega Liguria Salvini esprime la propria solidarietà al presidente del consiglio regionale Alessandro Piana.

«Il PD e Rete a sinistra chiedono le sue dimissioni perché ha espresso solidarietà alla guardia di Finanza e alle forze dell’ordine per il caso Sea Watch 3. Pensiamo che Alessandro Piana si sia comportato in modo imparziale, lo reputiamo una persona seria e rispettosa per il ruolo che ricopre in Consiglio Regionale.

Esprimere solidarietà agli agenti della guardia di finanza che hanno rischiato la vita dopo una manovra azzardata del “Capitano” Rackete lo consideriamo doveroso. Anche l’analisi che Piana, come commissario provinciale ha fatto, riteniamo rientri nei normali canoni della dialettica politica. Ribadiamo, per questi motivi, solidarietà e sostegno al presidente del Consiglio Regionale per il lavoro che quotidianamente svolge».