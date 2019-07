Rari Nantes Imperia promossa in A2: le parole di coach Stieber e di capitan Sowe

Imperia. Mancano una manciata di secondi alla fine, Merci Stieber chiama il time-out e parla alle ragazze: «Ora, godetevi questo momento!» Poi la sirena ed è tempo di festeggiare la promozione in serie A2! E’ stata una stagione lunga ma è finita con il sorriso più dolce: quello delle Rari-Girls.

A caldo, l’allenatrice Merci Stieber ha commentato: «Sono davvero orgogliosa delle mie ragazze! E’ stato un anno incredibile: abbiamo vinto tutte le partite, tolto un pari e una sconfitta. Abbiamo sempre mostrato un ottimo gioco: soltanto a Milano eravamo sottotono mentre oggi contro Florentia non penso meritassimo la sconfitta. Per chi allena è sicuramente un vanto. Sono felicissima soprattutto per le ragazze: devono godersi questo momento. E poi guarderemo all’anno prossimo. Vogliamo crescere ancora e continuare a fare bene».

Alle parole del tecnico fanno seguito quelle del capitano Sarah Sowe: «E’ un traguardo davvero bello e importante perché sono due anni che lo inseguiamo. La scorsa stagione lo avevamo sfiorato e oggi non potevamo farci sfuggire l’occasione. Sono davvero contenta. E’ la vittoria del gruppo perché ci carichiamo giorno dopo giorno. Adesso festeggiamo poi, da settembre, penseremo alla A2. Voglio anche ringraziare i genitori, i tifosi e tutti coloro che ci hanno supportato e sono diventati fondamentali in questo successo».