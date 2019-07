Raccolta differenziata a Costarainera: in tre mesi superato il 73%

Costarainera. «Da circa tre mesi è partito il nuovo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, con non poche difficoltà. Però i risultati degli sforzi fatti dai cittadini stanno dando già i loro frutti. Non solo Costarainera ma tutti i comuni della Valle del San Lorenzo che, in tempi diversi, hanno attivato il servizio di raccolta dei rifiuti con Amaie energia e servizi, hanno superato, infatti, il 65% di differenziata, soglia minima prevista dalla legge per evitare le ecomulte. Inoltre raccogliere i rifiuti in modo differenziato permette di poterli riutilizzare e reinserire in una filiera virtuosa, oggi più che mai necessaria per la salvaguardia dell’ambiente», così il sindaco di Costarainera, Antonello Gandolfo, in merito all’introduzione del nuovo servizio di raccolta differenziata, dove da aprile a giugno la raccolta differenziata è passata dal 40, 85% al 73,05%.

«Per questo – prosegue il vice sindaco – siamo felici di poter dire che in pochi mesi abbiamo già superato il 73% di raccolta differenziata, vogliamo ricordare a cittadini e turisti, che posso trovare sul sito del comune tutte le informazioni necessarie per una corretta raccolta dei rifiuti, ovvero: modalità di conferimento, orari di esposizione e di raccolta, il centalogo dei rifiuti e molto altro. Adesso più che mai è fondamentale migliorare la raccolta facendo attenzione a quelle matrici importanti come l’organico ma talvolta sottovalutate. L’organico, o umido, infatti, è una rifiuto che non deve assolutamente essere mandato in discarica ma deve esser conferito con gli appositi sacchetti biocompostabili, forniti gratuitamente dal comune. Così come è importante conferire la plastica ben schiacciata, riducendone i volumi, in modo da non rischiare di riempire troppo velocemente il cassonetto».