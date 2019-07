Quattro atleti imperiesi in gara ai Campionati Italiani Master di atletica leggera su pista

Imperia. Quattro atleti imperiesi il 5-6-7 luglio parteciperanno ai Campionati Italiani Master su pista 2019, che si svolgeranno presso lo stadio E. Zapotek di Campi Bisenzio in provincia di Firenze.

Gli atleti imperiesi, impegnati in diverse discipline, andranno a caccia di medaglie tra cui il forte mezzofondista Antonino Bonifacio sui 5000 metri e il velocista Marco Mazzi sui 100 metri piani tesserati entrambi per l’Atletica Vallecrosia, al saltatore sanremese cinque volte campione italiano Fabrizio Pertile impegnato nel salto in lungo salto in alto e salto triplo al velocista imperiese Mario Cuccu sui 100 e 200 metri piani entrambi gli atleti sono tesserati per il Cus Genova.

Le gare saranno trasmesse in diretta streaming su atletica.tv.