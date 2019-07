Primo acquisto per la Dianese&Golfo 1923: in arrivo il difensore Marco Vinicius Di Lauro

Diano Marina. La Dianese & Golfo 1923 tramite il suo presidente Spandre e i direttori Bregolin e Curri è lieta di accogliere come primo acquisto per la stagione 2019-2020 Marco Vinicius Di Lauro.

Difensore, classe 93, cresciuto nel settore giovanile del Monza ultimo anno a Imperia in eccellenza e con un passato con Olgianese, Seregno e Argentina in serie D per la prima volta nella sua carriera disputa il campionato di promozione.

Un tassello importante per la nuova squadra affidata a mister Colavito. La società Dianese & golfo coglie l’occasione per ringraziare la Football Prince Management nella persona di Vincenzo Sangiovanni per il supporto alla trattativa.