Imperia. Proseguono le iscrizioni alla seconda edizione del Premio Imperia Musicale, lo spazio dedicato alle nuove proposte del panorama musicale nazionale e rivolto a tutti quegli artisti, musicisti e cantautori che si esibiscano in formazione acustica. Le selezioni live si terranno martedì 6 agosto alle 21 in piazza San Giovanni.

In palio, per il vincitore, la possibilità di aprire il grande concerto della terza serata del festival, prevista per mercoledì 7 agosto in Banchina Aicardi a Imperia e che vedrà ospiti sul palco Alexia e The Niro.

Il premio è in collaborazione con Radio GRock, che darà spazio ai finalisti con interviste, e con Actone Recording Studio di Albenga (SV) che, invece, premierà il vincitore con una recording session audio e video in studio.

Sarà inoltre costituito un Premio della Critica, in collaborazione con il Bar bon caffe’ al n.11 di Monica Tondelli, consistente in una data live presso il Bar 11 di Imperia Oneglia.

E’ possibile iscriversi, gratuitamente, alla pagina che segue, fino al 21 luglio incluso: http://bit.ly/premio-imperia-musicale-2019.

Sono ammessi tutti gli artisti che presentino brani originali (per originali si intende brani di propria composizione, quindi no cover), e che si esibiscano in formazione acustica. Sono ammesse anche formazioni semi-acustiche, comprensive, ad esempio, di strumenti a fiato, a corda e percussioni. Sono escluse le formazioni elettriche con batteria e con basi.

Le iscrizioni sono gratuite e sono aperte a partire da martedì 11 giugno ed entro e non oltre le 23 di domenica 21 luglio. Per iscriversi è necessario completare la form presente in questa pagina http://bit.ly/premio-imperia-musicale-2019, indicando note biografiche, una foto, il numero di membri della formazione presentata e una canzone inedita di propria composizione, insieme alle altre informazioni richieste.

L’Associazione Culturale Imperia Musicale, selezionerà un massimo di 12 finalisti che si esibiranno martedì 6 agosto dalle 21 in piazza San Giovanni a Imperia. Gli artisti si esibiranno presentando il brano in concorso più un altro brano di loro composizione a scelta.

I 12 finalisti saranno al vaglio di una giuria di qualità composta da membri dell’Associazione Culturale Imperia Musicale, giornalisti ed esperti del settore, i quali selezioneranno un vincitore che si aggiudicherà il Premio Imperia Musicale consistente in una targa di riconoscimento e la possibilità di esibirsi in apertura alla serata di mercoledì 7 agosto alle 21 in Banchina Aicardi a Imperia, terza e ultima serata della quarta edizione dell’Imperia Unplugged Festival che avrà ospiti Alexia e The Niro. Il vincitore, inoltre, si aggiudicherà anche una recording session audio e video presso l’Actone Studio di Albenga (SV), da realizzarsi entro e non oltre il 29 febbraio 2020.

L’organizzazione offrirà, inoltre, al vincitore vitto e alloggio per la notte fra mercoledì 7 agosto e giovedì 8 agosto 2019. Sarà infine istituito un Premio della Critica, in collaborazione con il Bar 11 di Monica Tondelli, consistente in una data live presso il Bar 11 di Imperia Oneglia, da realizzarsi entro e non oltre il 29 febbraio 2020.

L’Associazione Culturale Imperia Musicale metterà a disposizione degli artisti tutta l’attrezzatura necessaria e sufficiente per la propria esibizione, ossia un service professionale e una strumentazione minima, come una chitarra e una tastiera.

Gli artisti selezionati saranno contattati entro e non oltre giovedì 25 luglio dagli organizzatori ai contatti email e telefonici forniti attraverso il modulo di iscrizione. Per qualsiasi dubbio e informazione: artisti@imperiamusicale.it

Il programma completo della quinta edizione dell’Imperia Unplugged Festival è disponibile qui: https://www.imperiamusicale.it/imperia-unplugged-festival/. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

Il programma:

IMPERIA UNPLUGGED FESTIVAL 2019

5-6-7 agosto 2019 | Imperia Oneglia

lunedì 5 agosto, ore 21:00

piazza San Giovanni

Marco Vallarino + Fabrizio Barale + Timothy Moore

martedì 6 agosto, ore 21:00

piazza San Giovanni

Premio Imperia Musicale

mercoledì 7 agosto, ore 21:00

Banchina Aicardi

Alexia + The Niro + vincitore Premio Imperia Musicale