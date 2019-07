Pontedassio. In occasione della festa patronale di Santa Margherita è stata celebrata presso la chiesa parrocchiale del centro della valle Impero la funzione solenne presieduta dal vescovo della diocesi di Albenga-Imperia monsignor Guglielmo Borghetti su invito del Parroco di Pontedassio don Matteo Boschetti.

Hanno partecipato le autorità civili regionali, provinciali e comunali, con la presenza di tutti i Sindaci del comprensorio della valle Impero e le autorità militari della provincia di Imperia con numerosi fedeli non solo di Pontedassio, ma provenienti anche dai paesi limitrofi.

di 8 Galleria fotografica Monsignor Guglielmo Borghetti guida la processione a Pontedassio









Presente la Confraternita parrocchiale e le associazioni del luogo, con i componenti della Protezione Civile e della Croce Rossa con sede in paese.La celebrazione liturgica è stata animata dalla corale parrocchiale.

Al termine della Messa pontificale si è snodata la processione per le vie del paese con la partecipazione della banda musicale città di Alassio diretta dal maestro Puerari, con la statua della patrona Margherita di Antiochia portata a spalle dai volontari.

Al termine delle celebrazioni religiose la locale Pro Loco in collaborazione con il Comune di Pontedassio ha organizzato la cena in piazza.

Don Matteo Boschetti al termine della funzione religiosa ha voluto ringraziare tutti i presenti, le autorità convenute, rivolgendo un grazie particolare al comandante e ai militari dell’Arma dei carabinieri di Imperia, competenti per territorio e presenti all’evento religioso.

Grazie alla presenza è stato garantito il servizio di rappresentanza e il regolare svolgimento dell’evento.