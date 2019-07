Podio per il bordigotto Davide Soreca a Crespano del Grappa

Bordighera. Il bordigotto Davide Soreca sabato 13 luglio ha preso parte alla gara che si è svolta a Crespano del Grappa (Tv), valevole come settima prova del Campionato Italiano Assoluti d’Italia-Coppa FMI/Coppa Italia Maxxis di Enduro. Nella 450 podio per il bordigotto. E’ giunto infatti terzo in sella alla Honda Redmoto.

Soreca si è piazzato 27esimo nella gara Assoluta Assoluti d’Italia, 19esimo nella 7^ prova Trofeo Airoh Cross Test e 50esimo nella 7^ prova X-CUP Motocross Marketing – Galfer.

Il prossimo appuntamento per il bordigotto sarà il 5 e 6 ottobre a Gaggio Montano (Bo).