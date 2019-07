Play out di pallapugno, Olio Roi Imperise affronta Tealdo Scotta Alta Langa

Imperia. Definito il calendario della seconda parte del campionato di serie A Banca d’Alba-Moscone. I play off cominceranno venerdì 19 luglio, alle 20.30, al Mermet di Alba, con Torfit Langhe e Roero Canalese-Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo, mentre domenica 21 luglio, alle 21, si giocherà a Castagnole delle Lanze, Araldica Castagnole Lanze-Marchisio Nocciole Egea Cortemilia. Turno di riposo per l’Araldica Pro Spigno.

Subito al via anche i play out: giovedì 18 luglio, alle 21, a San Benedetto Belbo, Tealdo Scotta Alta Langa-Olio Roi Imperise; sabato 20 luglio, alle 20.30, a Santo Stefano Belbo, Robino Trattori Santo Stefano Belbo-Alusic Acqua S.Bernardo Merlese.

Si riparte con la classifica della regular-season e da adesso le vittorie valgono due punti. La seconda fase del campionato terminerà il 4 e 5 settembre: le prime tre dei play off andranno direttamente in semifinale, le altre squadre dei play off e la prime due dei play out si giocheranno gli spareggi per definire la quarta semifinalista. Non sono previste retrocessioni in serie B.

Serie A Banca d’Alba-Moscone – II FASE Calendario ufficiale 2019